Italia Viva: sabato tappa a Leonforte per Faraone e Rosato

In vista delle elezioni amministrative del prossimo 28 e 29 maggio, i deputati nazionali Ettore Rosato, Elena Bonetti e Davide Faraone raggiungeranno i candidati a sindaco e al consiglio comunale sostenuti da Italia Viva in Sicilia. Tra gli appuntamenti in programma, il 20 maggio, alle ore 11, presso Villa Bonsignore a Leonforte, Faraone e Rosato incontreranno il candidato sindaco Piero Livolsi.

PUBBLICITÀ

“Sabato, insieme a Davide Faraone ed Ettore Rosato, saremo prima a Leonforte poi ad Agrigento ed infine a Cianciana – dichiara Valentina Falletta, responsabile organizzazione di IV Sicilia -. Mancano pochi giorni al voto in Sicilia, tantissimi sono le nostre candidate ed i nostri candidati. La Sicilia ha bisogno di una classe dirigente riformista. A loro il nostro sostegno e quello di tutta la comunità di Italia Viva”.