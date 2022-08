Italexit: elette le cariche del partito in provincia di Enna

Nasce ufficialmente anche in provincia di Enna il partito politico “Italexit per l’Italia con Paragone”. Sabato scorso si è svolta l’assemblea degli iscritti della provincia per l’elezione delle cariche politiche del partito. L’assemblea, votando a scrutinio palese, ha eletto all’unanimità il coordinatore provinciale e responsabile organizzativo Erika Bengasi e il tesoriere Filippo Nicoletti. Ad Enna e a Barrafranca sono stati eletti rispettivamente coordinatori politici Vincenzo Paolo Di Serio e Angelo Cucchiara.

