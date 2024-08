Istruzione: altri 6,7 milioni per i corsi Its in Sicilia

PUBBLICITÀ

Stanziati anche quest’anno 6,7 milioni di euro per rafforzare il piano dell’offerta formativa degli undici Istituti tecnici superiori (Its Academy) in Sicilia per il biennio 2024/2026. La Regione ha pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio, l’avviso rivolto alle Fondazioni Its Academy (istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica), per realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento del diploma di tecnico superiore (collocato nel V livello EQF-Quadro europeo delle qualificazioni), in attuazione del Piano territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore 2023-2025 approvato dalla giunta Schifani, coerente con la Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente.

«Puntiamo ancora sul sistema Its – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – perché siamo consapevoli dell’enorme necessità di capacità e competenze tecniche avanzate e innovative non solo nei settori squisitamente tecnici come energia, mobilità, chimica, sistema casa, meccatronica, tecnologie dell’informazione, ma anche in altri settori come agroalimentare, moda, servizi alle imprese, arte, cultura, turismo. Abbiamo bisogno di figure professionali in grado di gestire le tecnologie innovative nei vari settori, altrimenti non sarà possibile avviare un vero processo di innovazione sostenibile delle nostre comunità».

L’avviso, infatti, intende ampliare la formazione professionalizzante degli Its Academy (secondo la nuova denominazione) con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, così da contribuire allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta a beneficio di una maggiore occupabilità e della nascita di start up innovative. Inoltre, punta a rafforzare l’offerta di istruzione terziaria non universitaria, favorendo i processi di trasferimento tecnologico e di transizione verde e digitale.

I percorsi formativi da avviare nell’anno formativo 2024/2025 (biennio 2024/2026) si rivolgono a residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale Iefp.

Le risorse pubbliche stanziate, a valere su fondi Fse+ 2021/27 e ministeriali, ammontano a 6.738.633 euro. Ciascuna Fondazione Its Academy potrà presentare una proposta progettuale relativamente ad un massimo di due percorsi formativi, articolati ciascuno in quattro semestri. I soggetti proponenti dovranno concorrere alla copertura del costo del progetto per il 10 per cento e inviare la domanda entro il prossimo 25 settembre all’indirizzo pec: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it

Gli Its dovranno avviare le attività d’aula entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento, ma hanno la possibilità di un avvio anticipato così da rispettare il termine ministeriale del 30 ottobre.

Il bando è consultabile a questo link.

Gli Its sono Fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nate attraverso un sistema che mette in rete istituti scolastici superiori, imprese, università, centri di ricerca ed enti locali, con la possibile partecipazione di soggetti privati ed aziende. Le Fondazioni operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. L’offerta formativa di Istruzione tecnica superiore consente di realizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento di un diploma di tecnico superiore – collocati nel V livello EQF (Quadro europeo delle qualificazioni) da parte degli Its che costituiscono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica per le finalità assegnate dalle norme da cui discendono.

Le Fondazioni siciliane, già operanti sul territorio, sono undici: Its Archimede “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali” di Siracusa, Its “Efficienza energetica” di Enna, Its Albatros “Nuove tecnologie per il Made in Italy” di Messina, Its “Mobilità sostenibile e trasporti” e Its Steve Jobs “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” di Catania, Its Sicani “Nuove tecnologie per il made in Italy – Agroalimentare” di Agrigento, Its Madonie “Tecnologie e sistemi agroalimentari”, Its Alessandro Volta “Nuove tecnologie della Vita” e InfoMobPmo “Mobilità sostenibile” di Palermo, Its Emporium del Golfo “Nuove tecnologie per il Made in Italy” di Trapani, Its Aerospazio Sicilia “Mobilità sostenibile” di Ragusa.