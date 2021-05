Istruzione: 425mila euro alle scuole della provincia di Enna

“Il Ministero dell’Istruzione ha da poco pubblicato il decreto che ripartisce 150 milioni alle scuole di tutta Italia, distribuiti in base al numero degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Circa 425 mila euro sono destinati alle scuole dei comuni della provincia di Enna, di questi, 15.429,04 euro vanno all’istituto Mazzini di Valguarnera”. Lo comunica il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.

“Si tratta delle risorse del Piano estate 2021, previste dal decreto sostegni, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per il potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, recupero delle competenze di base, consolidamento delle discipline, promozione di attività per il recupero della socialità, proattività e vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022. Stiamo continuando a lavorare per i nostri giovani, partendo proprio dalle scuole, un investimento concreto sul futuro del nostro Paese” conclude il parlamentare Giarrizzo.