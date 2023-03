Istituto Santa Chiara: tavolate di San Giuseppe a Enna e Calascibetta

Due plessi scolastici dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna aprono le porte alle tradizionali tavolate di San Giuseppe, unendo la devozione e le usanze popolari alla solidarietà. Domani e dopodomani, giovedì e venerdì, verranno inaugurate le tavolate allestite rispettivamente nel plesso della scuola primaria Sant’Onofrio a Enna alta e nel plesso scolastico Piazza Umberto I a Calascibetta.

La tavolata di Enna è frutto della collaborazione tra tutte le realtà della scuola, docenti e collaboratori dei tre ordini scolastici, assieme ai genitori degli alunni. Tovaglie ricamate, forme di pane artistiche (offerte dagli insegnanti), decorazioni e vasellame antico fanno da sfondo a piatti della cucina popolare ennese (escluse le portate di carne, come tradizione comanda), a frutta e verdura di stagione e tante ceste cariche di alimenti a lunga conservazione da donare alle famiglie più bisognose della comunità. All’ingresso della scuola, saranno esposti disegni e cartelloni con i “raziuneddi” (antiche preghiere siciliane) realizzati da alunni e docenti per omaggiare la figura del patriarca San Giuseppe. Domani alle 10 sarà don Carmelo Salinitro a benedire la tavolata visitabile da gruppi di studenti nelle ore mattutine e dalla cittadinanza intera a partire dal pomeriggio. Porte aperte giovedì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16 alle 21 e venerdì dalle 9 alle 13:30 e dalle 16 alle 21.

A Calascibetta la fattiva partecipazione di docenti di scuola dell’infanzia, docenti di scuola primaria, collaboratori, assistenti all’infanzia e genitori dei bambini di entrambi gli ordini ha permesso l’allestimento di una tavolata nell’aula polivalente del plesso di Piazza Umberto I che ha per fulcro una statuetta del padre putativo di Gesù messa a disposizione dal clero locale. Tante forme di pane con simboli della tradizione, frutta fresca e verdura di stagione arricchiscono il desco carico degli agrumi di Sicilia e di stemmi dell’Isola. La torta votiva e il pane benedetto per gli alunni saranno offerti dai docenti. Visite dedicate a studenti e cittadinanza, giovedì dalle 9 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 17:30. A benedire la tavolata e il pane per i devoti domani mattina sarà padre Maurizio Nicastro, docente di religione cattolica dell’istituto. Tutti gli alimenti saranno donati ai poveri e agli ospiti del centro anziani di Calascibetta.