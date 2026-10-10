Ispezioni nelle gallerie dell’A19: chiusura notturna tra Caltanissetta ed Enna

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Anas ha programmato, nei prossimi giorni, una serie di ispezioni nelle gallerie delle autostrade A19 “Palermo-Catania”, A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e A29 dir “Alcamo-Trapani”, nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle infrastrutture.

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Per consentire lo svolgimento delle verifiche in sicurezza saranno necessarie modifiche temporanee alla circolazione. Le chiusure complete dei tratti interessati saranno effettuate in orario notturno, per contenere i disagi agli utenti, mentre alcune attività diurne si svolgeranno con restringimenti della carreggiata.

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dalle ore 22:00 di lunedì 12 ottobre alle ore 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, dal km 103,500 al km 119,700. Le ispezioni interesseranno le gallerie San Nicola, Cappuccini, Scaldaferro e Fortolese in direzione Palermo e la galleria Misericordia in direzione Catania.

Gli utenti diretti a Catania dovranno uscire allo svincolo di Caltanissetta e percorrere le strade statali 640, 626, 122 e 117 bis, con rientro in autostrada allo svincolo di Enna. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Palermo.

Nella giornata di martedì 13 ottobre, sempre sull’A19, saranno inoltre effettuati restringimenti della carreggiata in direzione Palermo, in corrispondenza delle gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II e Ventimiglia, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, e della galleria Capraria, nel pomeriggio. Il transito sarà consentito sulla corsia rimasta disponibile, con limite massimo di velocità di 60 km/h, divieto di sorpasso e distanza minima obbligatoria di 200 metri.

Dalle ore 22:00 di martedì 13 ottobre alle ore 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Catania tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, dal km 19,900 al km 25,700. Il percorso alternativo prevede l’uscita a Trabia, la prosecuzione lungo la strada statale 113 in direzione Messina e il rientro in autostrada allo svincolo di Termini Imerese.

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, mercoledì 14 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, sarà disposto un restringimento della carreggiata in direzione Palermo, con chiusura della corsia di marcia in corrispondenza della galleria Scalette, tra il km 15,190 e il km 16,720. Saranno in vigore il limite massimo di velocità di 60 km/h, il divieto di sorpasso e la distanza minima obbligatoria di 200 metri.

Sull’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani”, le verifiche nella galleria Fumosa comporteranno, mercoledì 14 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 20:00, la chiusura della corsia di marcia in direzione Alcamo, tra il km 25,700 e il km 25,100, con transito sulla corsia rimasta disponibile.

Dalle ore 22:00 dello stesso giorno alle ore 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa la carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo, dal km 21,300 al km 28,100. Per gli utenti diretti a Trapani, il percorso alternativo consigliato prevede l’uscita anticipata allo svincolo di Alcamo Ovest, la prosecuzione sulla strada statale 733 in direzione Alcamo e sulla statale 113 in direzione Trapani fino al km 368,800, quindi lungo via Libertà, via Garibaldi e via Gencheria, con rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.