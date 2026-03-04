Iscrizioni scuola in Sicilia: alle superiori è preferito il liceo, bene anche gli istituti tecnici e i professionali

PUBBLICITÀ

Sono 41.017 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole statali secondarie di secondo grado (superiori) per il prossimo anno scolastico in Sicilia.

Oltre uno studente su due preferisce proseguire gli studi in un liceo, scelta in linea con gli anni precedenti: sono 25.380, pari al 61,88 per cento del totale degli iscritti alle superiori. Negli Istituti tecnici gli iscritti sono 11.002 (pari al 26,82 per cento del totale), nei professionali sono 4.635 (pari all’11,3 per cento del totale). Al primo anno della primaria si contano 37.075. iscritti per l’anno scolastico 2026/27, alla scuola secondaria di primo grado (medie) sono 41.948. Sono dati che emergono dalla sintesi elaborata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (in allegato) al termine delle iscrizioni al primo anno delle scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Nei licei, per quanto riguarda la distribuzione delle iscrizioni per tipologia di istituto e indirizzo di studio, allo Scientifico (con le sue diverse opzioni) si contano 10.697 iscritti e rappresenta il 26,08 per cento del totale delle iscrizioni; il 13,97 si registra al liceo delle Scienze umane con 5.732 iscritti; l’8,10 al Classico con 3.322 iscritti; il 7,83 al Linguistico con 3.212 iscrizioni; il 3,74 per cento al liceo Artistico con 1.535 iscritti. Le iscrizioni al liceo Made in Italy si attestano allo 0,10 per cento.

Tra i licei, su un totale di 25.380 iscritti, il maggior numero ossia il 23,7 per cento ha preferito il liceo Scientifico puro, il 14,4 lo Scientifico opzione Scienze applicate, il 4,1 lo Scientifico a indirizzo sportivo, il 13,1 per cento il Classico, il 16,1 Scienze umane, il 12,7 il Linguistico, il 6 per cento il liceo Artistico.

Tra gli Istituti professionali, anche quest’anno si conferma l’ampia preferenza per l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, scelto dal 45,9 per cento di studentesse e studenti su un totale di 4.635 iscritti negli Istituti professionali. Segue l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica con il 17,1 per cento del totale.

Tra gli Istituti tecnici, il maggior numero di iscritti si registra in Amministrazione, finanza e marketing che sono 2.282 pari al 20,7 per cento del totale (11.002). Il 18,3 per cento è rappresentato da Informatica e telecomunicazioni. Tra gli istituti Tecnici, il 5,23 per cento degli studenti ha scelto quest’anno un percorso quadriennale.

Nella scuola primaria il tempo pieno (40 ore settimanali) è richiesto da 8.215 famiglie (pari al 22,2 per cento su 37.075). Prevale però la scelta delle 27 ore settimanali, richiesta dal da 21.892 famiglie (pari al 59,0 per cento del totale).

Nella scuola secondaria di primo grado viene richiesto il tempo prolungato (40 ore settimanali) dall’1,4 per cento delle famiglie. Prevale la scelta del tempo normale (30 ore settimanali) con il 91,3 per cento delle richieste.