Invito tavolo tecnico sul Policlinico: chiarimento del Comune di Enna

In riferimento alla dichiarazione dell’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il Comune di Enna evidenzia che, “come si evince dal report dell’invio della PEC di invito al tavolo tecnico sul policlinico, la stessa è stata inviata ad un indirizzo di posta ordinaria e, come è noto, questo tipo di invio genera dei mancati recapiti sulle caselle di destinazione”.

“Sensibilità istituzionale – prosegue la nota stampa del Comune di Enna – avrebbe voluto che un invito formulato a così stretto giro di posta fosse stato almeno anticipato da un contatto telefonico diretto. Per fortuna il prossimo incontro è già stato convocato in presenza e quindi non vi è possibilità di ulteriori disguidi telematici”.