Invaso Ancipa, consumi quintuplicati in otto giorni: il Movimento per la Difesa dei Territori chiede chiarimenti

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Il Movimento per la Difesa dei Territori ha avviato un’azione di trasparenza e prevenzione sulla gestione delle risorse idriche in Sicilia, depositando una formale istanza di accesso civico (FOIA) all’Autorità di Bacino, alla Protezione Civile, a Siciliacque e a Enel.

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«I dati ufficiali da noi monitorati mostrano un’anomalia macroscopica: dalle ore 17:00 del 6 agosto alle ore 8:00 del 14 agosto, i consumi dell’invaso Ancipa sono letteralmente quintuplicati, registrando il crollo record di oltre 2,5 milioni di metri cubi in soli 8 giorni», spiega il Movimento per la Difesa dei Territori.

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Nell’istanza viene evidenziato che, fino alla data del 6 agosto 2026, «il trend di svuotamento del bacino si manteneva su livelli standard e proporzionati alla stagione estiva, registrando un consumo medio di circa 425.000 metri cubi (m³) a settimana nel mese di luglio e nei primi sei giorni di agosto. In data 26 luglio 2026, secondo i nostri calcoli, il volume d’acqua invasato risultava pari a 19,8 milioni di m³ (MMC), ridottosi a 16,4 MMC in data 14 agosto 2026, certificando un consumo complessivo certamente anomalo di 3,3 MMC in soli 19 giorni».

La curva idrometrica, si legge ancora nell’istanza, «mostra una netta, repentina e ingiustificata variazione di pendenza a partire dalle ore 17:00 del 6 agosto 2026. Da quel momento, e fino alla mattina del 14 agosto 2026, il consumo è letteralmente quintuplicato, registrando il decremento record di oltre 2,5 MMC in soli 8 giorni».

Dal 14 agosto si registra invece «un nuovo flesso che suggerisce una riduzione di utilizzo a partire dalla mattina del 14 agosto, stimabile ad oggi in un consumo settimanale di circa 1 MMC, più che dimezzato rispetto alla settimana precedente, ma ancora più che doppio rispetto al consumo atteso per il periodo in esame. Attualmente l’Ancipa è in salute (16 MMC) e non vi sono razionamenti nelle province di Enna e Caltanissetta, ma un ritmo di consumo simile (1 MMC a settimana) svuoterebbe completamente l’invaso in appena 4 mesi».

Tra gli elementi presi in considerazione dal Movimento c’è anche l’esclusione dell’evaporazione naturale: «Come dettagliato nelle relazioni tecniche elaborate dalla nostra associazione (basate su formule idrauliche standard che incrociano superficie dello specchio liquido, temperature storiche registrate a Troina, umidità relativa e velocità del vento) nell’istanza del 7 agosto 2024, l’evaporazione naturale massima stimata per il periodo in esame non giustifica in alcun modo una perdita volumetrica superiore a 300.000 m³ mensili. Lo scostamento brusco delle ore 17:00 del 6 agosto smentisce categoricamente una causa legata a fattori meteoclimatici progressivi».

L’associazione evidenzia inoltre l’«assenza di provvedimenti per utilizzi straordinari. Nei bollettini, nelle deliberazioni della Cabina di Regia e nei decreti dell’Autorità di Bacino e dell’Assessorato all’Agricoltura non risulta pubblicata alcuna determina straordinaria (analoga, ad esempio, a quella di 3,5 MMC per l’irrigazione di soccorso della Piana di Catania emanata la scorsa stagione) che autorizzasse rilasci in alveo o derivazioni straordinarie nel periodo indicato».

Sul fronte degli usi idroelettrici, «non risultano comunicazioni ufficiali o deroghe che permettessero a ENEL l’utilizzo di una simile portata d’acqua per la produzione energetica, destinazione che le vigenti direttive regionali subordinano rigidamente alla totale copertura del fabbisogno idropotabile civile».

Il Movimento punta l’attenzione anche sull’interruzione del monitoraggio pubblico:«Tutto questo sta avvenendo nel silenzio istituzionale, senza alcun decreto straordinario pubblicato e dopo che l’Autorità di Bacino ha interrotto il monitoraggio giornaliero pubblico dei livelli idrometrici (fermo addirittura allo scorso 27 febbraio). Riteniamo che questo blackout informativo sia gravissimo, specialmente in questo periodo in cui altre province della Regione Siciliana versano in condizioni idriche drammatiche e molto più critiche della nostra. Il monitoraggio trasparente e pubblico dei bacini a uso idropotabile è una risorsa essenziale per l’intera isola e non può essere interrotto».

Con l’istanza di accesso civico generalizzato, il Movimento chiede formalmente e con urgenza di conoscere «quali sono state le cause meccaniche, gestionali o autoritative che hanno determinato il prelievo e il consumo straordinario di oltre 2,5 MMC di acqua dall’invaso Ancipa tra il 6 e il 14 agosto 2026» e «verso quali specifiche destinazioni (idropotabile di sovrambito, irrigazione di soccorso fuori bacino, produzione idroelettrica) e località è stata dirottata la risorsa».

Vengono chiesti chiarimenti anche sui titoli autorizzativi: «Qualora si sia trattato di rilasci straordinari, per quale ragione non è stata data immediata pubblicità e comunicazione ufficiale ai relativi decreti o determine di svaso sui portali istituzionali della Regione Siciliana e della Cabina di Regia?».

Infine, l’associazione chiede «per quali motivazioni tecniche o amministrative l’Autorità di Bacino ha interrotto il monitoraggio giornaliero dei livelli dei bacini idrici ad uso idropotabile» e «l’immediato ripristino di tale servizio di pubblicazione quotidiana, elemento cardinale per garantire la trasparenza e la partecipazione democratica dei cittadini nella gestione di un bene primario ed essenziale come l’acqua».

Foto di repertorio