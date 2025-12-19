Intitolata ad Alfonsina Strada la pista ciclabile di Enna Bassa

PUBBLICITÀ

Oggi in Viale delle Olimpiadi si è svolta la cerimonia di intitolazione della Pista Ciclabile di Enna Bassa alla grande ciclista Alfonsina Strada, l’unica donna ad aver corso il Giro d’Italia con gli uomini nel 1924, infrangendo barriere e diventando un’icona di tenacia e parità nello sport.

Nata Alfonsa Rosa Maria Morini, Alfonsina venne conosciuta con il cognome del marito e divenne famosa per la sua ferrea volontà non solo come atleta ma anche per il raggiungimento dei diritti di parità di genere nel mondo dello sport.

La proposta della intitolazione è stata formulata alla Amministrazione Comunale ennese dalla sezione di Enna del Soroptimist International Club d’Italia presieduto dall’Architetto Silvana Virlinzi. Valutata, come previsto dalle norme, dalla Commissione Toponomastica e deliberata positivamente dalla Amministrazione, oggi la intitolazione è diventata ufficiale dando lustro ad uno dei nomi maggiormente significativi dello sport italiano.

Alla cerimonia erano presenti l’Assessore Giuseppe La Porta, l’Architetto Silvana Virlinzi con una nutrita delegazione del Soroptimist, alcuni dei componenti della Commissione Toponomastica, Anna Lattuca, atleta della “mitica” squadra di Pallamano ennese con la quale vinse diversi titoli nazionali e che oggi si batte per la parità di genere quale referente per la Sicilia del progetto Save (Sport Abuse and Violence Elimination) promosso dall’Associazione Assist, Associazione Nazionale Atlete per la difesa dei diritti delle donne nel mondo dello sport.

Durante la cerimonia è stata anche sottolineata l’importanza della ciclabilità urbana perseguita non solo con le infrastrutturazioni ma anche dal progetto “Cicli Solidali” cofinanziato da Fondazione con il Sud e gestito dal CEA Von Humboldt in rappresentanza del quale era presente la Dr.ssa Valentina Di Natale.

Alla odierna intitolazione seguiranno altre cerimonie che daranno lustro a donne ed uomini di chiara levatura culturale, sportiva e sociale.