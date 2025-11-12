Intesa Open Fiber-Upi per sviluppo fibra su strade provinciali

PUBBLICITÀ

Open Fiber e l’Unione delle Province Italiane (Upi) hanno firmato un protocollo d’intesa triennale con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione per lo sviluppo della banda ultra larga e per la salvaguardia del territorio.

L’accordo, spiega una nota, mira a ottimizzare i processi di realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica sulle strade di competenza provinciale e si basa sul comune riconoscimento del ruolo cruciale dell’infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo socioeconomico e digitale dei territori.

Open Fiber e Upi collaboreranno alla semplificazione amministrativa per velocizzare il rilascio dei titoli autorizzativi da parte delle Province, nel rispetto del Codice delle comunicazioni elettroniche e della normativa di settore; incentiveranno l’uso di tecniche a basso impatto ambientale promuovendo l’utilizzo di metodologie di scavo evolute, come la microtrincea che garantisce un’effrazione minima del manto stradale, un cantiere limitato nel tempo e nello spazio, riducendo al minimo l’impatto ambientale e i disagi per la circolazione stradale e per i cittadini; condivideranno misure per garantire l’esecuzione tempestiva e nei tempi richiesti dei ripristini definitivi a carico di Open Fiber, a tutela della sicurezza stradale.

Il protocollo punta anche a favorire l’uso di infrastrutture fisiche già presenti, anche di soggetti terzi, per la posa della fibra ottica in ambito provinciale e a promuovere procedure e modelli standard per snellire l’iter di allacciamento delle utenze dei cittadini alla rete in fibra ottica. (ANSA)