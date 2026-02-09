Intervento urgente sull’Ancipa Basso: stop idrico di 48 ore in diversi comuni ennesi

11 minuti ago
PUBBLICITÀ    

Interruzione nell’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso per un intervento urgente di manutenzione. Lo comunica AcquaEnna, spiegando che la società Siciliacque ha interrotto l’esercizio della rete dalle ore 20:00 di lunedì 9 febbraio 2026.

PUBBLICITÀ  

Secondo l’avviso, lo stop avrà effetti sull’erogazione idrica per le successive 48 ore, con modalità differenti a seconda dei territori interessati.

Nel dettaglio: a Enna erogazione idrica sospesa nell’abitato del comune per 48 ore a partire dalle 20:00 del 9 febbraio; a Gagliano Castelferrato erogazione idrica sospesa nell’abitato del comune per 48 ore; ad Agira erogazione idrica sospesa nell’abitato del comune per 48 ore; a Piazza Armerina possibili disservizi nell’erogazione idrica per 48 ore; ad Aidone e Valguarnera Caropepe possibili disservizi nell’erogazione idrica per 48 ore; a Barrafranca erogazione idrica sospesa per 48 ore nell’abitato servito dal serbatoio Amandes; ASI Dittaino, erogazione idrica sospesa per 48 ore nell’intera area industriale.

Nel documento si precisa che eventuali ulteriori imprevisti o aggiornamenti sulle tempistiche saranno comunicati successivamente.

PUBBLICITÀ