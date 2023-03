Intervento Polizia in istituto scolastico: assemblea pubblica a Piazza Armerina

I Giovani Democratici e la Federazione degli Studenti organizzano un’assemblea pubblica che avrà luogo a Piazza Armerina, presso l’Hotel Villa Romana, il prossimo 11 marzo dalle ore 16,30. Al centro dell’incontro l’intervento della Polizia durante l’assemblea all’Istituto Majorana-Cascino dello scorso 1 marzo.

Gli organizzatori dell’assemblea “intendono affermare – si legge nella nota stampa – un principio fondante di ogni democrazia che può ritenersi compiuta: il dialogo e il confronto come principi democratici irrevocabili. Riteniamo nostro dovere non tanto mettere in piedi un confronto sull’accaduto, sulle cui dinamiche si occuperanno gli organi competenti, ma bensì affermare la libertà costituzionalmente garantita di dialogare e discutere su temi, anche controversi, al fine di coltivare la nostra essenza di cittadini che vivono attivamente la vita politica nazionale”.