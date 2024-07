Intervento di riparazione: mercoledì erogazione idrica sospesa in alcuni Comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato per le vie brevi l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di riparazione lungo la condotta idrica, sita in Contrada Bagiante in territorio di Nissoria.

Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 10/07/2024, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino.

La Società Siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate ai serbatoi di AcquaEnna entro le ore 08,00 dell’11/07/2024 Gagliano C.to, Agira, Nissoria, Assoro Fraz. di San Giorgio; entro le ore 10,00 dell’11/07/2024

Enna, Calascibetta, ASI Mulinello; ed entro le ore 19,00 dell’11/07/2024 Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Valguarnera.

AcquaEnna precisa che, per quanto attiene il ripristino della distribuzione idrica nei Comuni interessati dalla sospensione, si dovrà considerare un intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici.

“Una volta ripristinata l’erogazione idrica – conclude AcquaEnna- la stessa riprenderà con le turnazioni già comunicate”.