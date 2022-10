Interventi dei vigili del fuoco a Leonforte e ad Enna

Alle ore 16 circa di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Leonforte, in via Torretta, per incidente stradale. Un giovane a bordo di uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, perdendo il controllo dello stesso è caduto conficcandosi il cavalletto in una gamba. I vigili del fuoco, dopo aver tagliato il cavalletto, hanno consegnato il mal capitato al personale sanitario presente che ha provveduto a trasportarlo in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta.

Sempre nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti ad Enna, in contrada Baronessa, per l’incendio di un fabbricato rurale adibito al ricovero di attrezzature agricole. L’intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si propagassero nei fabbricati confinanti.