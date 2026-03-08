Interruzioni idriche in alcuni Comuni dell’Ennese per lavori urgenti di manutenzione

PUBBLICITÀ

Siciliacque S.p.A. ha comunicato la sospensione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso a partire dalle ore 18:00 di oggi, domenica 8 marzo 2026, per l’esecuzione di un intervento urgente di manutenzione in contrada Sparacollo, nel territorio del comune di Troina.

PUBBLICITÀ

L’interruzione avrà una durata di circa 48 ore e interesserà diversi comuni della provincia. In particolare, nei comuni di

Enna Alta e nelle vie della Resistenza e Borremans a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h;

Gagliano Castelferrato a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune;

Agira a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune serbatoio Castello;

Barrafranca a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune servito dal Serbatoio Amandes;

Piazza Armerina a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h si potranno verificare disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del comune;

Aidone e Valguarnera a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica negli abitati dei comuni;

ASI Dittaino a partire dalle ore 18:00 del 08/03/2026 e per le successive 48 h sarà sospesa l’erogazione idrica nell’intera Area Industriale.

Le forniture idriche riprenderanno progressivamente al termine dei lavori, salvo ulteriori imprevisti che verranno prontamente comunicati.