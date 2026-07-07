Interruzione idrica: coinvolti Enna Alta, Gagliano, Agira e Barrafranca. Disservizi ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera

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AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato per le vie brevi l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile di riparazione lungo la condotta idrica, sita in c.da Sparacollo, in territorio del comune di Troina.

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Per tale ragione, vengono comunicate le tempistiche di ripresa dell’erogazione idrica nei singoli Comuni interessati dall’interruzione.

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A Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, C.da Torre, C.da Sacchitello, C.da Scarlata e C.da Santa Caterina, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, sarà sospesa l’erogazione idrica.

A Gagliano C.to, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, sarà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune.

Ad Agira, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle utenze servite dal Serbatoio Castello.

Ad Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica.

Nell’ASI, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, sarà sospesa l’erogazione idrica nell’Area Industriale.

A Barrafranca, a partire dalle ore 08:00 del 07/07/2026 alle ore 08:00 del 09/07/2026, «sarà sospesa l’erogazione idrica nelle utenze servite dal Serbatoio Amandes».

Eventuali ulteriori imprevisti saranno prontamente comunicati da AcquaEnna.