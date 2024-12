Interruzione esercizio Acquedotto Blufi: possibili disservizi a Barrafranca e Pietraperzia

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato che nella giornata del 13 dicembre saranno effettuati tre interventi di manutenzione urgente in Contrada Ambrogia in territorio di Barrafranca, lungo la condotta dell’Acquedotto Blufi.

Per tale ragione, dalle ore 08.00 del 13/12/2024 si verificheranno disservizi alle utenze servite dal serbatoio denominato “Amantes” nel Comune di Barrafranca e per il giorno 14/12/2024 non potrà essere garantita la normale erogazione nell’abitato dei comuni di Barrafranca e Pietraperzia.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati da AcquaEnna.