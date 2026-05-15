Interruzione dell’acquedotto Ancipa Basso, sospensioni e disagi idrici in diversi Comuni dell’Ennese

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Siciliacque ha comunicato che, a partire dalle ore 8 del 20 maggio 2026, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa Basso per consentire l’esecuzione di diversi interventi urgenti di manutenzione. A renderlo noto AcquaEnna.

L’interruzione comporterà sospensioni e disservizi nell’erogazione idrica in diversi Comuni dell’Ennese. La ripresa del servizio avverrà secondo tempistiche differenti in base alle zone interessate.

A Enna Alta e nelle vie della Resistenza, Borremans, Michelangelo, Raffaello Sanzio, contrada Torre, contrada Sacchitello, contrada Scarlata e contrada Santa Caterina, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 8 del 20 maggio fino alle ore 18 del 22 maggio.

A Gagliano Castelferrato la sospensione è prevista dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 13 del 22 maggio, mentre ad Agira riguarderà le utenze servite dal serbatoio Castello, sempre dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 13 del 22 maggio.

Disservizi sono previsti anche a Piazza Armerina, dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 20 del 23 maggio, e nei Comuni di Aidone e Valguarnera, nello stesso intervallo di tempo.

Nell’area industriale Asi Dittaino l’erogazione sarà sospesa dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 18 del 22 maggio. A Barrafranca la sospensione riguarderà le utenze servite dal serbatoio Amandes, dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 18 del 23 maggio.

A Pietraperzia, infine, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica dalle ore 8 del 20 maggio alle ore 18 del 23 maggio.

Le tempistiche indicate potrebbero subire variazioni in caso di ulteriori imprevisti, che saranno eventualmente comunicati da AcquaEnna.