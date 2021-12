Disagi idrici per 48h in alcuni comuni della provincia di Enna

La Società Siciliaque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta sita in territorio del Comune di Gagliano C.to. Per tale ragione, dalle ore 13 di oggi, domenica 12 dicembre, e per le successive 48 ore potrebbero verificarsi dei disagi nell’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano C.to, Enna, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.

AcquaEnna fa sapere che eventuali ulteriori imprevisti saranno prontamente comunicati.