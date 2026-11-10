Integrativo edile di Enna, ANCE: «Rammarico per l’accordo mancato, a perderci sono i circa 4000 lavoratori»

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ANCE Enna esprime profondo rammarico per il mancato raggiungimento dell’accordo sul rinnovo del contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini, scaduto il 31 dicembre 2024. L’intesa avrebbe riconosciuto ai lavoratori del settore un incremento stimato in 183 euro medi, con punte di 193 euro per gli operai specializzati. Si tratta di risorse concrete che oggi restano bloccate, con un danno diretto per le buste paga di centinaia di famiglie del territorio.

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Vincenzo Talio, presidente ANCE Enna: “Il confronto si è interrotto per la scelta della sola FILLEA CGIL di Enna di indurire le posizioni “inventando” istituti che non possono essere stabiliti dal nostro tavolo territoriale. All’origine c’è la richiesta di elementi economici a copertura del periodo di vacanza contrattuale, che le regole del contratto nazionale non consentono di inserire nella contrattazione territoriale. Su tutte le altre materie di competenza provinciale le parti avevano costruito margini reali di intesa ampiamente superiori alle attese.”

L’associazione ribadisce che il rispetto delle regole condivise, sottoscritte in sede nazionale da tutte le organizzazioni sindacali, è la condizione per accordi solidi ed esigibili. Non è un ostacolo agli aumenti, ma la loro garanzia.

«Siamo dispiaciuti perché eravamo vicini a un risultato utile per tutti, e fino all’ultimo abbiamo continuato a rialzare gli istituti che sono nelle nostre competenze», prosegue Talio. «Le imprese hanno messo sul tavolo risorse vere in un momento non facile per il settore. Chiudere il confronto per una richiesta che il contratto nazionale non permette e che avrebbe reso nullo l’intero accordo significa rinunciare a un aumento certo per inseguirne uno impossibile».

«Non cerchiamo contrapposizioni e non vogliamo trasferire nelle piazze una questione che si risolve al tavolo», prosegue Talio. «Rinnoviamo il nostro invito a riprendere il confronto da subito, con tutte le organizzazioni sindacali. I lavoratori edili della provincia di Enna meritano un contratto, non strumentali polemiche».