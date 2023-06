Insediamento nuova amministrazione a Barrafranca, Stranera (Cisl Fp): “Torna la democrazia”

“L’insediamento del sindaco e di un’amministrazione eletta è una giornata di festa perché è tornata la democrazia al Comune di Barrafranca. Siamo contenti e speriamo che non torni mai più l’epoca dei commissariamenti: la città adesso è cambiata e chiede un futuro diverso”. Con queste parole il coordinatore provinciale CISL FP Francesco Stranera ha salutato nel giorno del giuramento il nuovo sindaco Giuseppe Lo Monaco, che chiude appunto la lunga fase seguente allo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

PUBBLICITÀ

“Abbiamo in questi anni – aggiunge Stranera – avviato in più occasioni un’interlocuzione anche dura con la commissione prefettizia, che certamente ha svolto un gran lavoro per quanto di sua competenza ma non ha curato i rapporti sindacali. Quello che chiediamo adesso al nuovo sindaco è una maggiore attenzione nei confronti dei dipendenti. C’è tanto lavoro da fare: il nuovo contratto è stato approvato ad ottobre, ma oggi nessun atto è stato ancora adottato. I lavoratori hanno necessità di tante cose, è necessario iniziare con le progressioni, procedere all’incremento orario, se possibile, per il personale stabilizzato e tante altre necessità che speriamo di poter rappresentare al più presto al nuovo sindaco nel corso di un’assemblea tutti i lavoratori per metterlo a conoscenza dello stato dell’arte e stabilire insieme una road map”.