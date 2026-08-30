INPS Enna, Angela Marco eletta presidente del comitato provinciale

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Angela Marco, segretaria territoriale della Fnp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, è stata eletta venerdì presidente del Comitato provinciale Inps di Enna. È la prima donna a Enna a ricoprire questo incarico.

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Un ruolo di responsabilità all’interno di un organismo che rappresenta un importante punto di raccordo tra l’Inps, il territorio e le parti sociali sui temi della previdenza e della tutela sociale.

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«Accolgo questa elezione con gratitudine e con un forte senso di responsabilità – dichiara Angela Marco –. Il Comitato provinciale Inps rappresenta un importante luogo di confronto e di partecipazione, chiamato a mantenere un rapporto costante con il territorio e con i bisogni di lavoratori, pensionati e cittadini. Il mio impegno sarà quello di contribuire, attraverso il dialogo e la collaborazione tra tutte le componenti, a rendere sempre più efficace questo ruolo di rappresentanza e di tutela».

Soddisfazione viene espressa dalla segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia.

«L’elezione di Angela Marco alla presidenza del Comitato provinciale Inps di Enna è motivo di grande soddisfazione per tutta la Cisl – dichiara Petralia – e rappresenta il riconoscimento di un percorso sindacale costruito con competenza, serietà e attenzione alle persone. Siamo certi che Angela saprà svolgere questo importante incarico mantenendo al centro l’ascolto del territorio, il confronto e la tutela dei cittadini. C’è poi un elemento che rende questa elezione particolarmente significativa – prosegue Petralia – per la prima volta a Enna una donna assume la presidenza del Comitato provinciale Inps. È un segnale importante rispetto a un percorso di partecipazione femminile che deve continuare a crescere, nel sindacato così come nelle istituzioni e negli organismi di rappresentanza. La Cisl crede nella partecipazione, nella responsabilità e nel valore delle competenze, ed è su questi principi che continueremo a lavorare».

Ad Angela Marco gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna.