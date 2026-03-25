Inps Agrigento: Totò Fanara eletto presidente del comitato provinciale, le congratulazioni della Cisl

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Totò Fanara è stato eletto presidente del Comitato provinciale INPS di Agrigento. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione dell’organismo che rappresenta le parti sociali e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Istituto a livello territoriale. Fanara succede a Carmelo Di Franco, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso alla guida del Comitato.

Di origini favaresi e con una lunga esperienza sindacale nella CISL, Totò Fanara guiderà il Comitato provinciale chiamato a esprimere pareri e formulare proposte sull’andamento dei servizi INPS, con particolare riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali rivolte a lavoratori, pensionati e cittadini del territorio.

Nel suo percorso sindacale Fanara ha ricoperto l’incarico di segretario generale della CISL Scuola Agrigento Caltanissetta Enna ed è attualmente segretario territoriale della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna. Già componente del Comitato provinciale INPS, ha partecipato attivamente ai lavori dell’organismo maturando una conoscenza diretta delle sue funzioni.

«Si tratta di un incarico di grande responsabilità – ha dichiarato Fanara – che intendo svolgere con spirito di servizio e collaborazione istituzionale, nell’interesse dei lavoratori, dei pensionati e di tutti gli utenti dell’INPS».

Alla sua elezione sono giunte le congratulazioni della segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia: «A Totò Fanara rivolgo, a nome di tutta la CISL territoriale, le mie sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. La sua esperienza e l’importante ruolo che ha svolto e svolge nel sindacato rappresentano una garanzia di competenza e attenzione verso le problematiche che investono il Comitato provinciale INPS e, soprattutto, verso i bisogni di lavoratori e pensionati. Siamo certi che saprà esercitare questo incarico con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio».