Inizio settimana stabile e soleggiato nell’Ennese

11 secondi ago
cielo sereno o poco nuvoloso
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L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con il passaggio di qualche nube ma senza fenomeni significativi.

Le temperature massime risulteranno superiori ai 20°C nelle ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si manterranno più fresche.

La ventilazione sarà in genere debole e la probabilità di precipitazioni si manterrà bassa.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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