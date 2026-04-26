Inizio settimana stabile e soleggiato nell’Ennese

L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con il passaggio di qualche nube ma senza fenomeni significativi.
Le temperature massime risulteranno superiori ai 20°C nelle ore centrali della giornata, mentre le minime notturne si manterranno più fresche.
La ventilazione sarà in genere debole e la probabilità di precipitazioni si manterrà bassa.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: