Inizio settimana con piogge e nuvole in provincia di Enna

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni di tempo instabile.
Lunedì temperature stazionarie o localmente in lieve aumento, si prevedono piogge sparse nel corso della giornata, venti moderati.
Martedì persistono condizioni di variabilità con piogge sparse e cielo prevalentemente nuvoloso, venti moderati.
Mercoledì cielo in prevalenza nuvoloso con occasionali precipitazioni. L’instabilità risulterà comunque meno marcata rispetto ai giorni precedenti. Venti tra deboli e moderati.
David Cartarrasa
