Inizio di settimana stabile e soleggiato nell’Ennese: temperature fino a 20°C

PUBBLICITÀ

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio.

PUBBLICITÀ

Le temperature massime si attesteranno mediamente tra i 15°C e i 18°C, con possibili punte locali fino a 20°C. La ventilazione sarà in genere debole, con occasionali e temporanei rinforzi.

Non sono previste precipitazioni.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: