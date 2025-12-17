Iniziative nei siti della Regione per il Natale: concerti nei musei di Piazza Armerina e Aidone

PUBBLICITÀ

Numerose le iniziative organizzate nei siti culturali della Regione Siciliana nel periodo delle festività natalizie. Musei, parchi archeologici e gallerie offriranno appuntamenti speciali, aperture straordinarie ed esperienze di varia natura pensate per valorizzare l’eccezionale bellezza del patrimonio dell’Isola.

«Un’offerta così ricca e variegata – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – è fondamentale perché significa avere un programma di attività adatte a tutti: dagli appassionati d’arte ai visitatori occasionali, fino ai più piccoli, che, in occasione del Natale, possono così avvicinarsi alla cultura in modo semplice, coinvolgente e divertente. Una programmazione così ampia e diversificata accresce la capacità attrattiva dei nostri siti, rendendoli punti di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza di qualità».

Per conoscere le iniziative e i siti che aderiscono all’iniziativa si consiglia di consultare la sezione “Eventi” del portale regionale Sicilia Archeologica, all’indirizzo parchiarcheologici.regione.sicilia.it, oppure i siti web delle singole istituzioni.

In provincia di Enna, al museo di Piazza Armerina Palazzo Trigona e al Museo di Aidone in programma una serie di concerti di musica classica per piano e voce, nei giorni 19-23 e 29 dicembre, secondo gli orari consultabili sul sito.