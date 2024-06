Inizia alla grande la stagione estiva al Parco Avventura Xibet: ecco tutti gli eventi

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

PUBBLIREDAZIONALE

Un’anteprima estiva indimenticabile al Parco Avventura Xibet a Calascibetta, che domenica scorsa ha ospitato la prima edizione del Sicily Sound Music Fest, evento musicale che gli organizzatori annunciano si ripeterà ogni anno. La giornata è stata caratterizzata da un mix perfetto di musica, divertimento e allegria, attirando un vasto pubblico composto da famiglie e giovani.

Star della giornata la band Shakalab, che ha regalato una performance energica e coinvolgente, facendo ballare e cantare i presenti. La loro musica travolgente ha creato un’atmosfera elettrizzante, dando il via a una stagione estiva che al Parco Avventura Xibet si preannuncia ricca di eventi imperdibili.

L’organizzazione ha curato ogni dettaglio per garantire una giornata sicura e piacevole per tutti, bambini e adulti. La combinazione di buona musica, attività all’aperto e un ambiente naturale unico ha reso la giornata del 2 giugno un successo senza precedenti, rafforzando il ruolo del Parco Avventura Xibet come punto di riferimento per il divertimento e non solo nel centro della Sicilia.

Le reazioni del pubblico sono state entusiastiche, con molti che hanno espresso il desiderio di vedere più eventi simili in futuro.

“È stata una giornata fantastica, la musica era incredibile e i bambini si sono divertiti tantissimo”, ha commentato una delle famiglie presenti.

Il Parco Avventura Xibet ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo ideale per eventi che uniscono divertimento, cultura e natura. Con il Sicily Sound Music Fest, l’estate è iniziata nel migliore dei modi e proseguirà con tantissimi appuntamenti tra musica, proiezioni di partite degli Europei di calcio, intrattenimenti vari e notti sotto le stelle, lasciando tutti con il desiderio di vivere nuove emozioni e avventure.

Per ulteriori informazioni sui prossimi eventi e attività, visitate il sito web del Parco Avventura Xibet (https://www.parcoavventuraxibet.it/) e le pagine social Facebook (https://www.facebook.com/parcoavventuraxibet) e Instagram (https://www.instagram.com/parco_avventura_xibet/).

Di seguito il programma dell’estate al Parco Avventura Xibet, a Calascibetta lungo la SS290 al chilometro 43.