Infortunio operai a Pergusa: in corso le indagini degli ispettori dello SpreSAL

Gli ispettori dello SPreSAL, Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sono intervenuti in occasione dell’infortunio occorso ai lavoratori per il crollo del solaio nella fase di realizzazione, tramite getto in opera, di un edificio in costruzione.

Quattro operai sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 e trasportati, anche con l’ausilio dell’elisoccorso, presso gli ospedali di Enna e Piazza Armerina.

Gli ispettori dello SpreSAL, congiuntamente agli Ispettori e ai Carabinieri dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Enna, affermano che sono in corso le indagini relative all’infortunio al fine di individuare eventuali responsabilità e violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.