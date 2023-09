Indice di sportività: la provincia di Enna è 104esima nella classifica del Sole 24 Ore

PUBBLICITÀ

La provincia di Enna è al 104esimo posto in Italia per indice di sportività. Lo rilevano le classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore.

L’indice è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale.

Nella struttura sportiva Enna è 105esima, sport di squadra 104esima, sport individuali 103esima, sport e società 85esima. In quest’ultima categoria spicca il dato della formazione per lo sport, in cui Enna è al primo posto.

Nella classifica finale Trento è al primo posto, completano il podio Trieste e Cremona, rispettivamente al secondo e terzo posto. Isernia è all’ultimo posto tra i 107 capoluoghi di provincia italiani.