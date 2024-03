Indennità compensativa e saldo agricoltura biologica: sbloccati i pagamenti Agea

PUBBLICITÀ

In arrivo una boccata di ossigeno per gli agricoltori siciliani. Sono stati sbloccati, infatti, i pagamenti di Agea relativi all’indennità compensativa 2023, per un totale di 44 milioni di euro, e quelli per il saldo dei finanziamenti del bando “Agricoltura biologica 2023” da 17 milioni.

PUBBLICITÀ

L’assessorato regionale dell’Agricoltura, guidato da Luca Sammartino, ha trasmesso gli elenchi completi all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Passaggio che consentirà di portare a conclusione una vicenda che ha destato non poche preoccupazioni alle imprese del settore già messe a dure prova dai problemi causati dalla siccità e dalle sfide di un mercato globale sempre più aggressivo.

Queste somme, precisano gli uffici dell’assessorato, si andranno ad aggiungere al 60% di anticipo che le imprese hanno ricevuto a fine 2023 e tutte le aziende saranno pagate a prescindere dai criteri di priorità.