Incontro organizzato da Camera di Commercio Palermo Enna con i consoli di nove stati africani

PUBBLICITÀ

Per rafforzare l’antico legame che esiste tra l’Isola e il continente africano, la Camera di Commercio di Palermo Enna organizza, in collaborazione con i consoli presenti nell’Isola, un incontro dal titolo “Sicilia e Africa: cresciamo insieme per un futuro connesso e sostenibile”, che si svolgerà venerdì alle 15 nella Sala Belvedere della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11).

PUBBLICITÀ

Il programma prevede gli interventi di Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna, Salvatore Mancuso, ordinario di diritto dei paesi africani all’Università di Palermo, su “L’Africa come terra di contrasti ed opportunità”, di Angela Pisciotta, vice presidente della Camera di Commercio Palermo Enna e vice presidente Ance Palermo, su “Ponte verso il futuro: infrastrutture e sviluppo”. Oltre ad Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna, che concluderà i lavori, per presentare i rispettivi Paesi saranno presenti i consoli generali del Marocco Samira Bellali, della Tunisia Mohamed Ali Mahjoub, della Libia Taher Ak Akra. Ed ancora, i consoli onorari in Sicilia: Antonio Tito (Burkina Faso), Gabriele Messina (Zambia), Francesco Campagna (Ghana), Ferdinando Veneziani (Costa d’Avorio), Giacomo Gargano (Sudafrica), Francesco Ruggeri (Senegal).