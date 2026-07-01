Inclusione lavorativa: firmati i primi otto contratti all’ASP di Enna

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Arrivano otto nuovi lavoratori presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e prende corpo concreto la convenzione siglata lo scorso dicembre tra l’ASP e il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, ai sensi della legge 68 del 1999.

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Nella settimana appena trascorsa, infatti, sono stati firmati i contratti a tempo indeterminato e full time che danno seguito concreto a quell’accordo dal forte valore simbolico che, per la prima volta nella storia dell’Azienda, aveva tradotto in impegno formale la volontà di coniugare responsabilità sociale e funzionamento dei servizi.

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Dei nuovi assunti, sei prenderanno servizio in qualità di operatori tecnici e due come coadiutori amministrativi, andando così a rafforzare l’organico aziendale in settori nei quali il contributo di nuove professionalità si rivela prezioso per la piena efficienza delle strutture dislocate sul territorio provinciale.

Entrano dunque a far parte della famiglia dell’ASP di Enna i signori Concetta Castrogiovanni, Gaetano Polentino, Luigi Pasqualucci, Massimo Gullotta, Mario Salamone, Katia Stefania Corriere, Giuseppe Paolillo e Graziella Zito, che saranno impiegati in mansioni compatibili e nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

Il risultato raggiunto testimonia, oltre al valore umano e sociale dell’operazione, anche il vantaggio concreto che ne deriva per l’Azienda: l’inserimento di queste figure consente infatti di colmare carenze di personale in ambiti operativi e amministrativi essenziali, contribuendo al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza e al progressivo avvicinamento alla quota d’obbligo del 7% riservata dalla normativa vigente agli enti pubblici.

Determinante, in questo percorso, oltre alla ferma volontà della Direzione Strategica, e all’input operativo del Direttore Amministrativo Maria Sigona, si è confermata la proficua collaborazione con il Centro per l’Impiego di Enna e Leonforte, che attraverso i propri strumenti specializzati in materia di collocamento mirato ha messo a disposizione dell’ASP graduatorie e candidature qualificate, accompagnando l’Azienda in ogni fase della procedura.

È proprio nella sinergia tra le due istituzioni che risiede la cifra distintiva di questa esperienza, esempio virtuoso di come i rapporti istituzionali, quando sorretti da spirito di reale cooperazione, possano produrre risultati tangibili a beneficio della collettività.

“La firma di questi contratti rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e la dimostrazione che gli impegni che ci assumiamo non rimangono sulla carta – dichiara il Direttore Generale dell’ASP Mario Zappia –. Diamo il benvenuto ai nuovi colleghi, certi che sapranno offrire un contributo importante al funzionamento dei nostri servizi. Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Centro per l’Impiego per la collaborazione attenta, nonché agli uffici delle Risorse Umane che hanno reso possibile pragmaticamente questo percorso virtuoso”.

Tale esperienza conferma che inclusione e qualità del lavoro pubblico possono e devono procedere insieme. Queste prime assunzioni mirano a consolidare un percorso volto a garantire opportunità occupazionali a persone spesso ai margini del mercato del lavoro, trasformando un obbligo normativo in concreta realtà operativa e autentica responsabilità sociale.