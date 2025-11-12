Inclusione e il reinserimento sociale: protocollo tra Forum del Terzo Settore Sicilia e Ministero della Giustizia

PUBBLICITÀ

Siglato un importante Protocollo d’intesa tra il Forum Regionale del Terzo Settore e gli uffici regionali del Ministero di Grazia e Giustizia per la creazione di un sistema integrato di interventi e servizi a sostegno dei percorsi di inclusione e di reinserimento sociale delle persone in esecuzione di misure e sanzioni di comunità. A sottoscriverlo il Direttore dell’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna per la Sicilia, Gabriella Di Franco, e il portavoce del Forum Terzo Settore Sicilia – ETS, Giuseppe Montemagno.

Il Protocollo, che si pone in linea con le più importanti novità legislative in materia di probation, intende rafforzare il ruolo del Terzo settore nella costruzione di un welfare generativo di Giustizia di Comunità, incentivando, nel territorio regionale, le opportunità di coprogettazione di iniziative volte a sensibilizzare la comunità locale sui temi dell’inclusione e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale e di ampliare l’offerta trattamentale, diffondendo la cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

L’intesa, che si inserisce nel quadro della collaborazione già avviata, a livello nazionale, dal Forum nazionale del Terzo settore e dal Ministero della Giustizia sul tema del Lavoro di Pubblica Utilità, si fonda sull’esigenza di incrementare prioritariamente la rete degli Enti del Terzo settore disposti ad accogliere persone in attività di volontariato o in Lavoro di Pubblica Utilità e promuovere la stipula di protocolli di inclusione sociale con gli uffici EPE e di convenzioni con i Tribunali ordinari della regione.

Per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo, che avrà durata quinquennale, verrà istituito un Tavolo tecnico che mettendo insieme competenze, visione e responsabilità del Forum e dell’UIEPE, monitorerà la sua implementazione e provvederà al coordinamento delle attività.