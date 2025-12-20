Incidente sull’A19 nei pressi dello svincolo Ferrarelle: sei feriti

PUBBLICITÀ

Intorno alle 8 di questa mattina si è verificato un incidente stradale all’altezza dello svincolo Ferrararelle dell’autostrada A19, in direzione Catania.

PUBBLICITÀ

Nel sinistro sono rimaste ferite sei persone, di cui due in prognosi riservata. Tra i coinvolti anche una bambina. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

PUBBLICITÀ

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, con disagi al traffico nella prima parte della mattinata. La situazione è adesso tornata alla normalità.

Foto di repertorio