Incidente sull’A19 nei pressi del bivio di Mulinello: tir precipita dal cavalcavia

PUBBLICITÀ

Dalle ore 18.45 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati sull’A19, al km 130, nei pressi del bivio di Mulinello, dove un tir che trasportava acqua, per cause in corso di accertamento, è volato dal cavalcavia.

Il conducente, ferito, dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco, è stato affidato al personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sono presenti anche la Polstrada e l’Anas. Al momento l’A19, in direzione Enna, è chiusa al transito.