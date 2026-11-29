Incidente sull’A19, il cordoglio dell’Asp di Enna per il dipendente del bar dell’Umberto I
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Massimo Vitale, che lavorava presso il bar dell’ospedale Umberto I e che ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Agira.
«Era una presenza familiare per tutti, lavorava intensamente ma sempre con il sorriso sulle labbra», si legge nella nota dell’Azienda sanitaria. «Lo ricordiamo per la gentilezza e la cordialità con cui accoglieva benevolmente colleghi, pazienti e visitatori ogni giorno».
La Direzione Strategica e tutto il personale dell’Asp hanno espresso vicinanza ai familiari e a quanti hanno voluto bene a Massimo Vitale.
Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, attualmente ricoverata all’ospedale Umberto I di Enna. Secondo quanto comunicato dall’Asp, la paziente si trova in condizioni delicate ma non in pericolo di vita. L’Azienda sanitaria le ha rivolto i più sinceri auguri di pronta guarigione.