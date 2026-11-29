Incidente sull’A19 al km 139+500 in direzione Palermo: una vittima e una ferita, tratto chiuso

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Dalle ore 5:30 circa di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Enna sono impegnati lungo l’autostrada A19, al km 139+500 in direzione Palermo, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto, per cause in corso di accertamento.

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Nell’impatto ha perso la vita il conducente di uno dei veicoli, M.V. del 1976; la conducente dell’altra vettura è stata trasferita presso l’ospedale di Enna.

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Sul posto operano Vigili del Fuoco, personale sanitario, Polizia Stradale e Anas. Anas comunica che è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo, ad Agira. Il traffico diretto verso Palermo viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira (km 142,000) e reimmissione allo svincolo di Dittaino (km 136,400).