Incidente sulla SP4 nell’Ennese, sale a due il bilancio delle vittime

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Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 4, in direzione Dittaino.

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Dopo il decesso di una donna sul luogo dello scontro, è morto anche un uomo, che era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Enna.

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L’incidente, avvenuto intorno alle 14.35, ha coinvolto due furgoni che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Erano quattro i feriti, soccorsi dal personale del 118 dopo essere stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.