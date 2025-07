PUBBLICITÀ

Dalle ore 10:40 circa, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nicosia sono impegnati sulla SP 43, che collega Nicosia ad Agira, per un incidente stradale. Nel sinistro sono coinvolte due autovetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Due persone sono rimaste ferite e, dopo essere state estratte dai Vigili del Fuoco, sono state trasportate all’Ospedale di Nicosia.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, sono presenti anche i Carabinieri.