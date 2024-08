PUBBLICITÀ

Alle ore 18.30 una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta sulla A19 al km 123 in direzione Palermo per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate. Una vettura si è ribaltata, mentre l’altra è uscita dalla sede stradale finendo nella scarpata adiacente. Si contano 3 feriti, fortunatamente non gravi.

Sul posto anche personale del 118, Polstrada e ANAS. Si registrano rallentamenti del traffico.