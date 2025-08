Incidente sulla A19: tir cade dal cavalcavia nei pressi di Gerbini

PUBBLICITÀ

Dalle ore 17:20, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Leonforte è impegnata sull’A19, al km 170 in direzione Palermo, nei pressi dello svincolo di Gerbini, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato che trasportava vetro riciclato è precipitato dal cavalcavia. Il conducente, unico ferito, è stato estratto dalle lamiere e affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Attualmente l’A19 è chiusa al transito.

Sul posto anche personale Anas e Polizia Stradale.