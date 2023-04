Incidente sulla A19 nei pressi di Enna: coinvolti un’autocisterna e un’autovettura

Un incidente è avvenuto lungo l’autostrada A19, direzione Palermo al chilometro 119, nei pressi dello svincolo di Enna, in un tratto a doppio senso di circolazione. Per cause in corso di accertamento, un’autocisterna che trasportava gasolio e un’autovettura sono entrate in collisione. I feriti dovrebbero essere tre, trasportati in ospedale, uno di essi con l’elisoccorso. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, si attende l’intervento della ditta specializzata che effettuerà il travaso del liquido infiammabile.

