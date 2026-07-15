Incidente sulla A19: ambulanza fuori strada, due feriti

Nelle prime ore di questa notte, intorno alle 4:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti al km 132 dell’autostrada A19, in direzione Catania, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’ambulanza.
I due occupanti del mezzo, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono stati estratti dalle lamiere e affidati al personale sanitario del 118 per il trasporto presso l’Ospedale Umberto I di Enna.
Sulle cause sono in corso gli accertamenti necessari.
Sul posto anche Polstrada e Anas.