Incidente sulla A19: ambulanza fuori strada, due feriti

3 ore ago
incidente ambulanza
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Nelle prime ore di questa notte, intorno alle 4:15, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti al km 132 dell’autostrada A19, in direzione Catania, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’ambulanza.

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I due occupanti del mezzo, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono stati estratti dalle lamiere e affidati al personale sanitario del 118 per il trasporto presso l’Ospedale Umberto I di Enna.

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Sulle cause sono in corso gli accertamenti necessari.

Sul posto anche Polstrada e Anas.

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