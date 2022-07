Incidente sul lavoro a Dittaino: muore 28enne di Niscemi

Ennesimo infortunio mortale a Enna ai danni di un giovane lavoratore di Niscemi di 28 anni. L’infortunio mortale è avvenuto lo scorso 4 luglio presso un capannone della ditta MD a Dittaino.

Il giovane lavoratore, mentre era impegnato nei lavori di manutenzione alla copertura di un capannone, è precipitato al suolo da un’altezza di circa 9/10 metri a causa dello sprofondamento di una o alcune lastre di onduline in vetro/cemento a copertura del tetto del capannone sul quale stava lavorando. Vano è stato l’intervento del personale del 118 che si è recato sul posto.

Sul luogo dell’infortunio mortale sono intervenuti i carabinieri del Comando di Enna assistiti dal Personale Ispettivo dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Enna e dai Carabinieri e Personale Ispettivo della I.T.L. di Enna.

“In atto – fa sapere l’Asp – il sito dell’accadimento e dell’infortunio risulta essere sottoposto a sequestro e sono in corso, da parte degli Ispettori dello SPRESAL e dell’I.T.L., le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l’ennesimo infortunio mortale e per accertare eventuali responsabilità e violazioni alle norme in in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”.