Incidente statale 115: deceduto anche il medico ortopedico dell’ospedale di Enna

Non ce l’ha purtroppo fatta Angelo Graceffa, ortopedico all’Ospedale Umberto I di Enna, coinvolto nell’incidente di ieri sulla statale 115 dove aveva perso la vita anche la 34enne Sofia Giummo. Vano è stato il trasferimento in elisoccorso in un ospedale di Palermo. L’apprezzato medico aveva compiuto 39 anni lo scorso mese di luglio. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la comunità ennese e non solo. I colleghi dell’ortopedico, in primis il primario Arcangelo Russo, sono distrutti dal dolore. La redazione di EnnaLive si unisce al cordoglio delle famiglie.

