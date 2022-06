A causa di un incidente per cause in corso di accertamento sulla strada statale 121 nei pressi di Mezzojuso, in provincia di Palermo, ha perso la vita Cono Gugliotta, 66 anni, residente ad Enna.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e gli accertamenti della dinamica.

Grande sgomento per la morte del Gugliotta, molto conosciuto in città.