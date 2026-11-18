Incidente mortale sulla statale 626, perde la vita un 76enne residente a Enna
Adolfo Rettore, 76 anni, originario di Larino, in provincia di Campobasso, e residente a Enna, ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso.
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L’uomo era alla guida di un’automobile che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un camion.
Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Caltanissetta, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Foto di repertorio