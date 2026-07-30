Incidente mortale sulla SP4 nell’Ennese: una donna deceduta e quattro feriti

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I vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina sono intervenuti oggi alle 14:35 per un grave incidente stradale avvenuto lungo la SP4, in direzione Dittaino.

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Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due furgoni si sono scontrati frontalmente. Il bilancio del tragico sinistro è di una donna deceduta e quattro persone rimaste ferite.

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I feriti, estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna.

Oltre al personale sanitario e ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la gestione del traffico e i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.